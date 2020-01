Portugal condenado a pagar 13 mil euros por morte de estudante nas praxes no Meco

Rafael Marchante

Segundo o semanário Expresso o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considera que investigação criminal não foi eficaz e põe em causa as análises forenses.

O Jornal de Notícias acrescenta que o "Tribunal de Estrasburgo considerou que a investigação começou demasiado tarde, não assegurou a integridade das provas e tão pouco teve o cuidado de garantir a recolha imediata de testemunhos importantes."

Após o arquivamento do processo em Portugal José Carlos Soares Campos, pai de Tiago Santos, recorreu às instâncias europeias para contestar as investigações ao caso e a inexistência de uma lei que regulasse as praxes em Portugal.

Agora, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem veio dar razão ao pai de uma das vítimas e condenou o Estado português ao pagamento de uma indemnização de 13 mil euros e ao pagamento das despesas processuais, no valor de €7.118,51.