Roderick rescinde com o Wolves e vai para o Gaziantep

Roderick Miranda vai ser reforço do Gaziantep.

Depois de falhadas as negociações com Germán Conti, a equipa de Ricardo Sá Pinto chegou a acordo com o defesa central português.

Roderick estava no último ano de contrato com o Wolverhampton e chegou a um acordo para a rescisão do contrato. O central vai assinar a custo zero até ao final da temporada com o emblema turco, ficando com a opção de estender o contrato por mais uma uma época.

O jogador fez a formação no Benfica e em Portugal já representou clubes como o Rio Ave e o Famalicão.