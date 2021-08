Jornalista espanhol apontou Ronaldo ao Real Madrid, mas foi desmentido por Ancelotti

Cristiano Ronaldo juntou-se aos treinos da Juventus no fim de julho e o cenário da saída do clube italiano parecia afastado, até que num programa em Espanha Edu Aguirre largou a bomba.

O jornalista espanhol, que é amigo do craque português, apontou Ronaldo como possível reforço do Real Madrid. Mas foi rapidamente desmentido pelo treinador do clube, Carlo Ancelotti, que usou o Twitter para negar os rumores.

A imprensa italiana apontou outro destino ao jogador. "Cristiano Ronaldo ofereceu-se ao Manchester City", escreveu o jornal Corriere dello Sport, esta terça-feira.

Por este andar, até o mercado de transferências encerrar, ainda muito se vai falar de uma possível saída de Ronaldo da Juventus.