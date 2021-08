Cristiano Ronaldo vai demolir polémica marquise no topo de apartamento em Lisboa

Cristiano Ronaldo vai ter de retirar a polémica marquise no topo do apartamento que tem em Lisboa.

O futebolista português foi notificado pela autarquia no dia 21 de julho e tinha duas opções: remover a marquise ou fazer alterações à estrutura para a tornar legal.

O prazo para colocar tudo em ordem terminou há uma semana. Cristiano Ronaldo optou por não legalizar e vai mesmo demolir a estrutura.

A construção já tinha sido alvo de uma vistoria no dia 1 de julho. O arquiteto do prédio esteve presente e verificou a existência de um acrescento na cobertura que estava em desconformidade com o projeto.