O Sporting oficializou hoje a contratação do médio argentino Mateo Tanlongo. O jovem de 19 anos chegou a custo zero do Rosario Central e assinou até 2027.

A novela era já longa, mas agora finalmente parece ter ficado resolvida. O negócio entre “leões” e o emblema argentino já se arrastava há algumas semanas, devido a alguns entraves.

O presidente do Rosario Central, Ricardo Carloni, não queria perder o jovem jogador sem receber uma determinada quantia em troca. Inclusive, chegou mesmo a ameaçar o clube leonino com uma queixa à FIFA, algo que acabou por não se concretizar.