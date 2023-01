Oficial: Casper Tengstedt já assinou pelo Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Casper Tengstedt. O avançado dinamarquês de 22 anos é o novo reforço do clube, pelo qual assinou até 2028.

O jovem chegou na noite de terça-feira a Lisboa e fez esta quarta-feira os exames clínicos. Jogava no Rosenborg da Noruega desde agosto de 2022, tendo marcado 15 golos em 14 jogos no campeonato.

No seu percurso, Tangstedt efetuou a formação no Midtjylland e já nos seniores foi emprestado aos alemães do Nuremberga (2019/2020), antes de ser novamente cedido e depois transferido a título definitivo para o AC Horsens (2020/2022).

O avançado é o primeiro reforço do Benfica na reabertura do mercado de transferências, depois de o clube da Luz ter deixado também de contar com Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho, transferidos para Copenhaga e Coritiba, respetivamente.