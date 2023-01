Benfica quer regresso de Gonçalo Guedes por empréstimo

O Benfica quer o regresso de Gonçalo Guedes ao Estádio da Luz, a título de empréstimo, dado que o jogador não tem tido regularidade de jogo no Wolverhampton.

Segundo o jornal Record, o jogador de 26 anos encontra-se disponível no mercado, apesar de ter contrato com o clube inglês até 2027.

A SAD do Benfica quer garantir o regresso de Guedes ao clube onde foi formado, para ter tempo de jogo e ajudar os “encarnados” na segunda metade da época. No entanto, o clube português não é o único interessado, já que também o Barcelona está atento ao internacional português.

Gonçalo Guedes despediu-se do Valência no verão passado para rumar a Inglaterra e jogar pelo Wolves, que o comprou por 32 milhões de euros.

Apesar de levar já 18 jogos e dois golos esta época, com a contratação do novo treinador Julen Lopetegui, o internacional português tem sido cada vez menos utilizado. Mais: a nova contratação do Wolves, o extremo espanhol ex-Sporting, Pablo Sarabia, dá ideia de que o futuro do extremo português não será dentro do campo, se continuar em Inglaterra.

Na época 2015/2016, ao serviço do Benfica, Gonçalo Guedes fez 36 jogos, sete golos e 10 assistências. Sete anos mais tarde, irá Gonçalo Guedes regressar para somar mais golos e assistências pelos “encarnados”?