Sarabia é o novo reforço do Wolverhampton

O futebolista espanhol Pablo Sarabia deixou os franceses do Paris Saint-Germain e transferiu-se para os ingleses do Wolverhampton, anunciaram esta terça-feira os dois clubes, com o jogador a assinar um contrato de duas épocas e meia.

"O médio ofensivo Pablo Sarabia completou a transferência para os 'wolfes' proveniente do Paris Saint-Germain, reencontrando o antigo treinador Julen Lopetegui", refere o clube inglês em comunicado, acrescentando que o contrato do futebolista de 30 anos é válido por duas épocas e meia.

O internacional espanhol esteve na época passada no Sporting, por empréstimo da equipa francesa, e um foi um dos destaques da equipa de Rúben Amorim, com 45 jogos disputados, 21 golos marcados e oito assistências.