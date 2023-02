Kazuyoshi Miura foi oficialmente apresentado como reforço da UD Oliveirense, da Segunda Liga portuguesa. O “jovem” de 55 anos, que celebra 56 ainda este mês, chega ao emblema aveirense por empréstimo do Yokohama FC.

Há semanas que era especulado e na passada sexta-feira começaram a surgir imagens do atleta japonês já em Oliveira de Azeméis.

A imprensa desportiva nacional referia que o antigo internacional nipónico iria ser apresentado ainda no passado sábado, o que acabou por não se confirmar devido a alguns atrasos burocráticos.

No entanto, a equipa aveirense, através das suas redes sociais, já oficializou a chegada de Miura, sem adiantar detalhes relativos ao acordo.

No vídeo-inspirado nas bandas desenhadas japonesas- é possível perceber que o futebolista quinquagenário, que irá envergar a camisola número 11, já realizou os habituais exames médicos, tirou as fotografias oficiais e, inclusive, já pisou o relvado do estádio do novo clube.