Monarquia

Coroação Carlos III: centenas de pessoas já acampadas junto ao Palácio de Buckingham

Loading...

A comitiva da SIC já chegou a Londres para acompanhar a Coroação do Rei Carlos III, que terá vários momentos chave ao longo do fim de semana. Londres já está em contagem decrescente, com centenas de pessoas acampadas junto ao Palácio de Buckingham.