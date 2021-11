Mundial 2022: Portugal empata a zero na Irlanda

Portugal empatou, esta quinta-feira, sem golos, contra a República da Irlanda, em jogo a contar para a fase de grupos da qualificação para o Mundial 2022 no Qatar.

Pepe foi expulso, aos 82 minutos, após duplo amarelo.

Com este resultado, Portugal fica no primeiro lugar do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, com os mesmos 17 pontos da Sérvia.

O último jogo da Seleção é mesmo contra os sérvios, no Estádio de Alvalade, numa partida em que, quem vencer, passa diretamente à maior competição de seleções do mundo.

