Mundial 2022: Árbitro italiano Daniele Orsato dirige Portugal-Sérvia

O árbitro italiano Daniele Orsato dirige no domingo o jogo entre Portugal e Sérvia, da última jornada do grupo A de apuramento da zona europeia para o Mundial 2022 de futebol, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

O jogo, no qual a seleção portuguesa só precisa de empatar para assegurar o apuramento direto para o Mundial 2022, tem início agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Daniele Orsato, de 45 anos, terá como árbitros assistentes os compatriotas Cirro Carbonne e Giorgio Peretti, e no videoárbitro (VAR) estará o também italiano Massimiliano Irrati.

No apuramento para o Mundial 2022, Portugal lidera o grupo A, em igualdade de pontos com a Sérvia, ambos com 17, mas a equipa das quinas tem melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8), bastando-lhe um empate para a qualificação direta.

Se perder, Portugal será relegado para os play-off.

