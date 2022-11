Fernando Santos: "Já defendi as minhas escolhas, a responsabilidade é minha"

Fernando Santos falou sobre as escolhas dos 26 jogadores que vão representar Portugal no Mundial do Qatar. O selecionador português esclareceu que vai assumir a responsabilidade do que correr bem ou mal.

“Já defendi as minhas escolhas, a responsabilidade é minha e no fim quem vai ser avaliado sou eu. Assumo a responsabilidade pelos 26 que escolhi”, afirmou.

Fernando Santos disse ainda que os nomes escolhidos serão sempre “alvo de discussão”.

“Se tivessem outros de fora estaríamos a fazer exatamente as mesmas perguntas. Se correr bem, sou o responsável. Se não correr tão bem, sou responsável também, mas vai correr [bem]”, afirmou.

Conheça os 26 escolhidos pelo selecionador Fernando Santos para o Mundial 2022 no Qatar.