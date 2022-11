Mundial 2022: Há uma nova "vila" no Qatar feita com seis mil contentores

O país do Médio Oriente que será palco da maior competição futebolística do mundo espera receber cerca de 1,2 milhões de visitantes entre 20 de novembro e 18 de dezembro - período em que decorrerá a prova. Dada a pequena dimensão do país foi necessário arranjar alternativas viáveis de modo a acomodar os muitos visitantes.

Neste momento, segundo informa Omar Al Jaber, diretor executivo do alojamento para o Mundial do Qatar, mais de 90 mil pessoas já reservaram habitação para o período da prova. Número que até ao primeiro dia do torneio "deverá aumentar entre 20 a 30%".

Há várias alternativas para quem deseja ficar na nação do Médio Oriente. Muitos imóveis foram convertidos em habitações temporárias, acrescentando assim mais 130 mil quartos ao leque de opções tradicionais como hotéis e apartamentos.

Três navios-cruzeiro estarão ancorados no porto de Doha, a capital do Qatar, providenciando assim mais de 5 mil quartos.

Outra opção existente é ficar numa das 1.000 tendas instaladas numa ilha artificial, a norte de Doha, disse Al-Jaber.

Uma “vila” criada de raíz

À semelhança desta opção há ainda uma "vila" com mais de seis mil contentores que foram convertidos em casas. Estas habitações situam-se na capital, num terreno com cerca de 3,1 quilómetros quadrados.

Cada noite custa 200 ou 270 euros, caso seja escolhido a opção de meia-pensão. Em dezembro, no fim do Mundial, estes milhares de contentores não serão desperdiçados e terão uma nova vida.

"Após o torneio serão reutilizados para dois propósitos: primeiro, irão para algumas entidades governamentais para serem utilizados para outro fim. A grande maioria deles, irão para países pobres para que possam ser utilizados como alojamento ou como casa, é um presente do Qatar", revelou o diretor executivo.

Nesta "vila" há ainda um ecrã gigante, onde os adeptos poderão assistir às variadas partidas de futebol e uma tenda de grande dimensões que servirá como restaurante.

O local pode acomodar 12 mil pessoas ao mesmo tempo e, neste momento, 60% dos contentores já se encontram reservados.