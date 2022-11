Palhinha perspetiva um futuro "risonho para Portugal"

Foi já em solo português que o médio do Fulham perspetivou a prestação da equipa das quinas na maior e mais importante competição de seleções. O 26 dos “cottagers” revelou estar "muito entusiasmado" e "muito ambicioso" e com foco total na seleção, na ressaca da derrota caseira do emblema que representa frente ao Manchester United por 2-1.

Espera também dar "alegrias" aos adeptos lusos, juntamente com os restantes colegas de equipa. A estratégia do médio do Fulham está definida e passa por pensar em "ganhar jogo a jogo", esquecendo, para já, a fase a eliminar.

"Temos simplesmente de ganhar os jogos na fase de grupos e depois logo se vê"

Remata dizendo que "o futuro será risonho para a equipa de Portugal".