Mundial 2022 é na SIC e na SIC Notícias: guarde este guia para não perder pitada

Os enviados da SIC já chegaram ao Qatar. As três equipas que vão ser os olhos e ouvidos de quem vai acompanhar a competição à distância (Nuno Luz, Nuno Pereira, Luís Marçal, Fernando Silva, Rafael Homem, Paulo Cepa, Andrés Gutierrez e Joana Curado) já estão a preparar as primeiras reportagens e diretos.

Vai poder ver jogos em direto, com acompanhamento ao minuto, vídeos das melhores jogadas e dos golos , resumos das partidas, as reportagens dos enviados ao Qatar e a análise dos comentadores da SIC.



Também não vai querer perder o “Mundial das Arábias”, o “Diário do Mundial” e muito menos o blogue da SIC no Qatar.



O “Mundial das Arábias” e o “Diário do Mundial”



A partir desta segunda-feira, dia 14, a menos de uma semana do arranque do campeonato do mundo, começa na SIC Notícias o “Diário do Mundial” , um programa diário que vai ter três edições, com diretos e reportagens dos enviados ao Qatar e a análise da equipa de comentadores da SIC.



No mesmo dia, tem início a rubrica “Mundial das Arábias” no Jornal da Noite da SIC, com a participação de Luís Aguilar e Marco Caneira. Luís Aguilar escreve também todas as semanas uma crónica sobre a competição para o site da SIC Notícias.