Portugal enfrenta Nigéria no único teste antes do Mundial 2022 sem o capitão Ronaldo

Portugal enfrenta esta quinta-feira a Nigéria, naquele que será o único desafio de preparação com vista ao Mundial 2022 de futebol, no Qatar, e não contará com o capitão Cristiano Ronaldo, que recupera de uma indisposição gástrica.

Contudo, o duelo com a seleção africana, liderada pelo luso José Peseiro, poderá dar algumas 'luzes' sobre a forma como Portugal irá alinhar na estreia, com o Gana.

Na quinta-feira, os lusos, comandados por Fernando Santos, vão ter pela frente um adversário que nunca defrontaram e que é orientado por Peseiro desde maio, precisamente uma semana antes do encontro com os ganeses, para o grupo H do Mundial2022, agendado para 24 de novembro.

A partida, marcada para o Estádio José Alvalade, poderá ser clarificadora quanto às opções do selecionador Fernando Santos, não só por ser a única que a equipa das 'quinas' vai realizar antes da partida para o Qatar, mas também por ser diante de um oponente africano, que poderá colocar problemas idênticos aos que a formação lusa vai encontrar logo na estreia na competição.

Perante a Nigéria, seleção que estará ausente do Mundial, o técnico terá muito por onde escolher, sendo que Ronaldo deverá ser o único dos 26 convocados ausente do 'banco'.

Mesmo sendo obrigado a rodar os jogadores para gerir o esforço e evitar algum contratempo físico a tão pouco tempo do arranque da principal competição mundial de futebol, Santos deverá lançar um 'onze' próximo do que entrará de início com o Gana. Portugal e Nigéria entram em campo, a partir das 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.