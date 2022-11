Adeptos de várias nacionalidades receberam em festa seleção portuguesa no Qatar

Centenas de adeptos fizeram questão de dar as boas-vindas à comitiva portuguesa. Jogadores e equipa técnica foram recebidos ontem em clima de euforia na chegada a Doha.

A viagem foi longa, faltavam poucos minutos para as 23h00, hora local de sexta-feira, quando o avião que transportou a seleção nacional aterrou em Doha.

E ainda antes da comitiva ir para o hotel, Fernando Santos foi o porta-voz do otimismo português para o Mundial.

Junto ao hotel, mais de mil adeptos aguardavam a comitiva em festa. Ucranianos, portugueses, mas não só. A comunidade indiana apareceu em força no apoio à seleção nacional.

Muitos queriam ver de perto os jogadores, mas as expetativas foram goradas. O autocarro passou perto mas não parou. Rodeado de fortes de segurança, dirigiu-se rapidamente para o hotel onde a equipa vai ficar durante o Campeonato do Mundo.

A seleção portuguesa realiza hoje o primeiro treino no Qatar, onde o selecionador Fernando Santos deverá ter todos os 26 convocados à disposição, de forma a preparar a estreia no Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira.