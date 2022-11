Mehdi Taremi é um dos jogadores às ordens de Carlos Queiroz no Mundial.

Questionado sobre as grandes penalidades que envolveram o avançado do Porto, nos últimos tempos, o técnico encontra uma explicação para a polémica. O selecionador do Irão saiu em defesa do avançado.

Taremi foi expulso num jogo frente ao Atlético de Madrid, mas para Queiroz esse foi um caso isolado.