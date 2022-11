Direitos Humanos no Qatar e no Irão: Carlos Queiroz diz que equipas têm de se concentrar no futebol

Mais de 300 pessoas foram mortas e quase 15 mil detidas nos protestos no Irão, pelos direitos das mulheres. Foram desencadeados pela morte de uma mulher em setembro, depois de ter sido detida por usar de forma indevida o véu islâmico.

Carlos Queiroz, treinador da seleção iraniana, diz que nem ele nem os jogadores estão no campeonato do mundo de futebol ao serviço do governo do Irão. diz que equipas têm de se concentrar no futebol.