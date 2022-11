Mundial das Arábias: Ronaldo imune à pressão e de olho no título

Cristiano Ronaldo continua a estar no centro das atenções. Este foi um dos temas analisados, esta segunda-feira, no "Mundial das Arábias", no Jornal da Noite.

Os comentadores da SIC consideram que o capitão da seleção portuguesa relativiza a pressão e as críticas dos últimos dias e olharam para a campanha de uma marca francesa de luxo em que Cristiano aparece a jogar xadrez com Messi.

A polémica com a FIFA e o uso das cores LGBTQIA+ nas braçadeiras de capitão foi também um dos temas analisados.

Os comentadores da SIC falaram ainda da seleção do Irão em protesto pela jovem curda iraniana Mahsa Amini.