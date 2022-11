"Sem precedentes na história do Mundial": Alemanha fala da "ameaça" da FIFA

Antes do arranque do campeonato mundial de futebol, foram muitas as seleções que admitiram usar as braçadeiras com as cores da LGBTQI+. Apesar da pressão, a FIFA ameaçou punir estas equipas com cartão amarelo. Face à reação da FIFA, o presidente da Federação alemã de futebol considera que se trata de uma "demonstração de poder".

"Do nosso ponto de vista, isto é mais do que frustrante e também um evento sem precedentes na história do Mundial", adianta Bernd Neuendorf.

O presidente da Federação considera que a proibição imposta pela FIFA é uma clara ameaça e "demonstração de poder".

"Seríamos ameaçados com consequências desportivas, caso não cumpríssemos o requisito de não usar braçadeira", afirma.

Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça dispensaram os seus capitães do uso da braçadeira, face à possibilidade de serem penalizados, mas referiram estar "frustrados" com a inflexibilidade demonstrada pela FIFA.