Gana pode levantar problemas à seleção portuguesa, admite Rúben Dias

Nuno Mendes falhou o treino de Portugal, esta terça-feira, no Qatar. O lateral esquerdo sofre de dores musculares, mas deve recuperar a tempo de jogar contra o Gana na quinta-feira. A reportagem é dos enviados da SIC ao Qatar Luís Marçal e Rafael Homem.

Há poucas dúvidas sobre os 11 nomes que vão abrir o mundial português, na quinta-feira, em Doha. Uma delas anda à volta do parceiro de Rúben Dias no centro da defesa nacional por causa da lesão recente de Pepe.

Bernardo Silva, Rúben Neves, Cristiano Ronaldo e até Fernando Santos, todos já assumiram, sem receios, que Portugal traz ao Qatar a ambição de lutar pelo título.

Esta quarta-feira, a agenda portuguesa volta a mudar. Fernando Santos lança o jogo com o Gana ao início da tarde em Doha. O último treino antes da estreia no mundial acontece já depois do anoitecer, em Al Shahania.

O Portugal – Gana de quinta-feira vai ter arbitragem de Ismail Elfath, um norte-americano de origem marroquina.