Do Irão para o Qatar para ver (finalmente) um jogo de futebol no estádio

Os olhos do mundo estão colocados no futebol e as mulheres iranianas têm no Qatar uma oportunidade para lembrar a sua condição. Muitas tiveram de viajar ao Qatar para poderem fazer o que lhes é retirado na sua pátria: o simples direito de ir ao futebol.

“As mulheres no Irão gostam de futebol, jogam bem futebol, mas não podem ir ao estádio, não lhes é permitido. (...) No nosso país, há muita diferença entre homens e mulheres em tudo”, contou uma mulher iraniana aos enviados da SIC.

“As mulheres iranianas interessam-se muito por desporto, principalmente por futebol. Se pudéssemos ver o futebol de perto, e a seleção do Irão ganhar, seria perfeito”, diz outra.

Algumas das mulheres, com medo de represálias, pediram para não falarem ou tapar o rosto.

“Estamos todas a lutar por liberdade no Irão! É muito difícil para nós”.

Mas não só as mulheres estão nesta luta. Os homens dão a cara por elas.