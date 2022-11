Mundial: os festejos dos adeptos no triunfo inesperado da Arábia Saudita

A Arábia Saudita venceu esta terça-feira a Argentina por 1-2, em jogo da fase de grupos do Mundial, no Qatar.

A formação 'albi-celeste', que procurava igualar o recorde mundial de invencibilidade da Itália (37 jogos), marcou primeiro, por Lionel Messi, de penálti, aos 10 minutos, mas Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta.

Na "fan zone" da Arábia Saudita, em Doha, os adeptos tiveram uma reação eufórica quando soou o apito final.

A Arábia Saudita tem quatro vitórias num Campeonato do Mundo, duas delas foram com uma reviravolta e com o golo da vitória a ser marcado por Salem Al Dawsari: Egito, 2018, e Argentina, 2022.