Rúben Dias garante que a seleção está a "pensar um jogo de cada vez"

O defesa da seleção nacional, Rúben Dias, foi o porta-voz na conferência de imprensa desta terça-feira. No Qatar, o jogador "encerrou" o assunto sobre o colega de equipa, Cristiano Ronaldo, e assume que a seleção está a "pensar um jogo de cada vez".

Rúben Dias, do Manchester City, abordou a polémica com Cristiano Ronaldo e garantiu que, "em nada tem beliscado a tranquilidade" da equipa portuguesa.

Assim, com foco no Mundial, o jogador considera que a seleção tem um caminho traçado para a vitória, que é "pensar um jogo de cada vez", referindo-se, agora, ao primeiro adversário, o Gana.

“Na nossa cabeça está ganhar ao Gana. A nossa maneira de estar nesta seleção é irmos jogo a jogo. O nosso foco é ganhar ao Gana e nada mais”, afirmou o internacional português, em conferência de imprensa, no centro de treinos do Al-Shahaniiya SC, nos arredores de Doha.

Rúben Dias destacou os pontos fortes da formação ganesa: “É uma equipa muito forte fisicamente, muito técnica, tem jogadores a jogar em contextos de elevada competitividade na Europa. Vamos defrontar uma seleção muito perigosa, com uma transição muito forte”.

De resto, o defesa nem sequer pensa num eventual confronto com o Brasil nos oitavos de final, realçando que “se vier, que venha”, mas “primeiro que tudo, é preciso pensar em lá chegar [aos oitavos de final]”.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial 2022.

Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro (22:00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18:00).

