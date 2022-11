Os jogos do dia: Espanha estreia-se no Mundial em direto na SIC

A partir das 10:00, a vice-campeã do mundo Croácia defronta Marrocos no Estádio Al Bayt, em Al-Khor.

O Mundial 2022 entra esta quarta-feira no quarto dia de competição, com os jogos referentes à primeira jornada dos grupos E e F.

Às 13:00, Alemanha e Japão abrem as hostes do grupo E, em Doha.

Três horas mais tarde, há jogo para ver em direto na SIC e aqui no site da SIC Notícias. Espanha e Costa Rica fecham as contas da primeira jornada do grupo E.

Poderá ver aqui o Espanha-Costa Rica em direto