Portugal na máxima força para o jogo contra o Gana

O defesa Nuno Mendes regressa aos relvados depois de ter falhado o treino da seleção nacional na terça-feira. O selecionador Fernando Santos tem, assim, à disposição os 26 jogadores convocados.

Nuno Mendes foi reintegrado nos treinos da equipa esta quarta-feira, depois de ter sofrido uma mialgia de esforço.

O lateral esquerdo do Paris-Saint Germain voltou a treinar com os colegas e está às ordens de Fernando Santos.

Os três guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá efetuaram trabalho específico à margem.

De resto, o capitão da equipa das quinas Cristiano Ronaldo realizou o primeiro treino enquanto jogador sem clube, depois de na terça-feira ter deixado o Manchester United “com efeitos imediatos” e por acordo mútuo, na sequência de uma entrevista em que o avançado arrasou os 'red devils' e o treinador Erik ten Hag.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 16:00, no Estádio 974, em Doha, em jogo do grupo H do Mundial 2022.