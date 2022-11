Mundial 2022: Marcelo afirma que Portugal “tem de ganhar hoje” ao Gana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que Portugal “tem de ganhar hoje [quinta-feira]” no primeiro jogo da fase de grupos do Mundial 2022 de futebol, com o Gana, no Qatar.

“Temos de fazer tudo para chegar à final, e para isso temos de ganhar hoje [quinta-feira]”, declarou o Presidente da República, na flash interview da RTP no Estádio 974, em Doha.

Recusando falar sobre direitos humanos e um possível incidente diplomático com o Qatar, por estar “concentrado na seleção”, Marcelo Rebelo de Sousa disse ver o selecionador, Fernando Santos, “em grande forma”.

Contaram-lhe que “a disposição é ótima” no balneário, algo que confirmou com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e pediu “tudo a trabalhar para a vitória”.

Sobre o empate sem golos entre as seleções de Uruguai e Coreia do Sul, considerou-o “favorável”.

A seleção nacional joga, esta quinta-feira, a primeira jornada da fase de grupos, defrontando o Gana a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha.