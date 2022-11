Estádio Lusail: o palco da final do Mundial e do Portugal-Uruguai

Com capacidade para 80 mil adeptos, o estádio Lusail foi concebido para criar a ideia de jogadores e espectadores inseridos numa malga típica do Médio Oriente.

A parte externa e encurvada da "malga" brilha contra a luz do sol e a parte estética combina com a sustentabilidade. A fachada tem pequenos triângulos com aberturas que permitem a passagem de luz natural e, assim, reduzir o consumo de energia no interior. À noite, emite um brilho que realça ainda mais o tom dourado.

O estádio Lusail começou a ser construído em 2017 e foi inaugurado no final de 2021, sendo o último a ficar pronto para o campeonato do mundo. Vai receber jogos em todas as fases da competição.

Lusail é uma cidade nova, planeada para ser uma moderna metrópole e um exemplo para as cidades do futuro. Foi criada há pouco mais de uma década, no meio do deserto, com uma população de 200 mil pessoas.