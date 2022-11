Guia do adepto: a caminho do Portugal - Uruguai

O Portugal-Uruguai será jogado em Lusail, a cidade perto da capital Doha. No guia do adepto, o Nuno Pereira mostra-nos a cidade mais luxuosa deste Mundial 2022.

A equipa das quinas defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).

Portugal, que venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a 'zeros'.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.