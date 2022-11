A Costa Rica venceu este domingo o Japão por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo E do Mundial 2022, disputado no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.

O Japão esteve quase sempre por cima do encontro, mas pagou caro pela ineficácia. O único golo da partida foi marcado por Keysher Fuller ao minuto 81, contra a corrente de jogo.