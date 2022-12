O selecionador da Coreia do Sul vai cantar o hino português? Paulo Bento responde

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, revelou, esta quinta-feira, que vai cantar o hino português antes do início da partida entre a seleção asiática e Portugal, que se vai realizar na sexta-feira, referente à terceira jornada do Grupo H do Mundial de futebol no Qatar.

“Também o irei cantar [o hino português] (...). Tenho um orgulho tremendo em ser português”, disse o técnico.

Paulo Bento considerou também que o jogo entre a Coreia do Sul e a seleção das ”quinas” não servirá para consolidar a sua carreira de treinador.