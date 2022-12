O defesa Nuno Mendes vai falhar o resto do Campeonato do Mundo de futebol, devido a lesão, mas vai manter-se integrado na seleção portuguesa, confirmou hoje o selecionador nacional, Fernando Santos.

"Infelizmente, o Nuno Mendes vai estar fora deste Mundial, mas vai ficar connosco até ao final. O clube dele acedeu e o que ele poderia fazer lá [em termos de recuperação] pode fazer aqui também. Ele manifestou vontade de estar connosco. Isso reflete o estado de espírito e união deste grupo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Fernando Santos falava aos jornalistas na antevisão ao encontro com a Coreia do Sul, da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, na sexta-feira, no qual o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain já não participará.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no decorrer da primeira parte da partida com o Uruguai e foi hoje dado "como indisponível" pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na segunda-feira, na vitória ante o Uruguai (2-0), em Lusail, da segunda jornada do Grupo H, Nuno Mendes caiu no relvado perto do intervalo para pedir a substituição, saíndo, depois, em lágrimas para dar lugar a Raphaël Guerreiro.