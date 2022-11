O lateral esquerdo Nuno Mendes vai falhar o resto do Mundial 2022, na sequência da lesão sofrida no jogo contra o Uruguai.

A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal francês L'Équipe e entretanto confirmada pela SIC.

Apesar da lesão, a Federação Portuguesa de Futebol quer manter o jogador com a comitiva enquanto a Seleção Nacional estiver em prova no Campeonato do Mundo.

