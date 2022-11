Mundial 2022: "Portugal ainda tem uma missão por cumprir" na fase de grupos

Portugal joga na sexta-feira com a Coreia do Sul, no último jogo das duas equipas na fase de grupos do Mundial 2022.

Luís Cristóvão considera que a seleção nacional "ainda tem uma missão por cumprir" que é passar em primeiro lugar no grupo H. Por isso, o comentador da SIC diz não acreditar que "haja muita rotação no 11" de Fernando Santos.

"Não será um jogo para correr grandes riscos no que toca à situação fisica dos jogadores (…) Acredito que a seleção pode ter um 11 muito proximo [daquele que jogou frente ao Uruguai] , após a saída de Nuno Mendes".

Na SIC Notícias, afirma que a equipa esteve bem no jogo e acabou por conseguir atingir aquele que era o objetivo: vencer.

O comentador da SIC fala ainda sobre as equipas já apuradas para os oitavos de final e o adversário "que aí vem", a Coreia do Sul, que "com certeza vai tentar dificultar a vida aos portugueses".

A equipa das 'quinas' defronta na sexta-feira os sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, na terceira e última jornada da fase de grupos, em jogo marcado para o Estádio Education City, em Doha, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa).