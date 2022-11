Portugal prossegue preparação para o jogo com a Coreia do Sul

Portugal prossegue esta quarta-feira com a preparação para o jogo com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial2022 de futebol, num treino em que os titulares com o Uruguai e Raphaël Guerreiro devem marcar presença.

Na terça-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição apenas 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, uma vez que os jogadores que alinharam de início contra os sul-americanos ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, juntamente com Raphäel Guerreiro, que rendeu o lesionado Nuno Mendes no jogo da segunda jornada do Grupo H.

No apronto agendado para as 17:30 locais (14:30 em Lisboa), que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, não devem subir ao relvado, além de Mendes, o defesa Danilo e o médio Otávio, que constam igualmente no lote de indisponíveis.

Antes, a partir das 16:45 (13:45), um jogador a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal venceu na segunda-feira o Uruguai por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes, e assegurou o apuramento para os oitavos de final, ocupando a liderança do Grupo H, com seis pontos, à frente do Gana, que tem três, enquanto os uruguaios e a Coreia do Sul têm ambos um.

A equipa das 'quinas' defronta na sexta-feira os sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, na terceira e última jornada da fase de grupos, em jogo marcado para o Estádio Education City, em Doha, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa).