Um apuramento agridoce espanhol: as imagens do Japão-Espanha

O Japão venceu, esta quinta-feira, a Espanha por 2-1 com uma reviravolta "supersónica", no Estádio Internacional Khalifa (Doha), em jogo da terceira e última jornada do Grupo E, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar no primeiro lugar do grupo.

O Japão, que contou com o sportinguista Hidemasa Morita, apurou-se para os oitavos de final pela quarta vez em sete presenças em Mundiais. A Espanha chegou aos “oitavos” pela nona vez em 16 presenças.

O Japão terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em primeiro lugar. A Espanha ficou em segundo lugar do Grupo E.

Nos oitavos de final, a seleção japonesa vai defrontar a Croácia, que terminou no segundo lugar do Grupo F. O jogo vai realizar-se no dia 5 de dezembro (segunda-feira), com início marcado para as 15:00.