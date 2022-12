De reviravolta em reviravolta, foi a Suíça a acertar a hora do encontro com Portugal

A Suíça venceu, esta sexta-feira, a Sérvia por 3-2, no Estádio 974 (Doha), em jogo da terceira e última jornada do Grupo G, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos da Suíça foram marcados por Xherdan Shaqiri (20'), Breel Embolo (44') e Remo Freuler (48').

Aleksandar Mitrovic (27') e Dusan Vlahovic (35') foram os autores dos golos da Sérvia.

A Suíça apurou-se para os oitavos de final pela sexta vez em 12 presenças em Mundiais. A Sérvia ficou-se pela fase de grupos na sua terceira presença numa fase final do Campeonato do Mundo.

Nos oitavos de final, a seleção helvética vai defrontar Portugal, que terminou em primeiro lugar do Grupo H. O jogo vai realizar-se no dia 6 de dezembro (terça-feira), com início marcado para as 19:00.