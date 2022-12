Os helvéticos entraram em campo no segundo lugar com mais três pontos do que a Sérvia foram os primeiros a adiantarem-se no marcador. Aos 20 minutos, Xherdan Shaqiri (joga no Chicago Fire dos EUA) aproveitou um cruzamento de Ricardo Rodríguez (joga no Torino de Itália) para fazer o 1-0.

A Suíça venceu, esta sexta-feira, a Sérvia por 3-2, no Estádio 974 (Doha), em jogo da terceira e última jornada do Grupo G, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A Sérvia empatou a partida aos 27 minutos. Numa jogada feita a “régua e esquadro”, Aleksandar Mitrovic (joga no Fulham de Inglaterra) finalizou de cabeça após um cruzamento de Dusan Tadic (joga no Ajax dos Países Baixos).

Os sérvios fizeram a reviravolta aos 35 minutos com um golo de Dusan Vlahovic. O avançado que joga na Juventus (Itália) fez o 2-1 com mais uma assistência de Dusan Tadic.

A Suíça chegou ao empate aos 44 minutos com mais um golo de Breel Embolo no Mundial. O avançado do Mónaco (França) bateu o guarda-redes sérvio após um passe de Silvan Widmer (joga no Mainz da Alemanha).

A segunda parte começou com mais uma reviravolta. Aos 48 minutos, Remo Freuler (joga no Nottingham Forest de Inglaterra) fez o 3-2 final com assistência de Breel Embolo.

A Suíça apurou-se para os oitavos de final pela sexta vez em 12 presenças em Mundiais. A Sérvia ficou-se pela fase de grupos na sua terceira presença numa fase final do Campeonato do Mundo.

A Suíça terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em segundo lugar, atrás do Brasil, e a Sérvia ficou em último. No outro jogo do Grupo G, a seleção brasileira empatou (0-0) com os Camarões.

Nos oitavos de final, a seleção helvética vai defrontar Portugal, que terminou em primeiro lugar do Grupo H. O jogo vai realizar-se no dia 6 de dezembro (terça-feira), com início marcado para as 19:00.