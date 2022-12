Brasil tem duas baixas para o resto do campeonato mundial no Qatar

Os jogadores brasileiros Alex Telles e Gabriel Jesus vão falhar o resto do Mundial de futebol de 2022, devido a lesões nos joelhos sofridas na sexta-feira, anunciou este sábado a seleção canarinha.

"Alex Telles e Gabriel Jesus fizeram exames na manhã de hoje. Cada um deles fez uma ressonância magnética no joelho direito, que confirmou as lesões e a impossibilidade de recuperarem a tempo de voltar a jogar no Mundial2022", anunciou o 'escrete'.

No jogo de sexta-feira face aos Camarões, que derrotaram o Brasil por 1-0, o ex-portista Alex Telles, agora no Sevilha, foi substituído aos 54 minutos, por Marquinhos, enquanto Gabriel Jesus, do Arsenal, cedeu o lugar a Pedro, aos 64.

Para o embate com os africanos, o selecionador brasileiro, Tite, já não tinha podido contar com Danilo, Alex Sandro e Neymar, todos igualmente lesionados.

Apesar do desaire com os Camarões, o Brasil, que entrou na terceira ronda da fase de grupos já apurado, assegurou o primeiro lugar do Grupo G e vai defrontar nos oitavos de final a Coreia do Sul, que na sexta-feira bateu Portugal por 2-1.

O embate entre os canarinhos e os asiáticos está marcado para segunda-feira, pelas 19:00 (em Lisboa), em Doha.