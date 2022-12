Mundial 2022: já estão definidos mais dois jogos dos oitavos de final

Com as contas dos Grupos E e F fechadas, já se sabe que o Japão vai defrontar a Croácia num dos jogos dos oitavos, agendado para 5 de dezembro (segunda-feira) a partir das 15:00 com transmissão em direto na SIC.

Os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar continuam a ganhar forma e, esta quinta-feira, ficaram definidos mais dois duelos da próxima fase da competição.

Portugal e Brasil são as restantes seleções que já garantiram uma vaga nos oitavos de final.

Caso termine como líder do Grupo H, a seleção portuguesa vai defrontar o segundo classificado do Grupo G (jogo agendado para 6 de dezembro, terça-feira, a partir das 19:00), onde estão Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Se for segunda classificada, a equipa das “quinas" medirá forças com o líder do Grupo G (jogo agendado para 5 de dezembro, segunda-feira, a partir das 19:00).