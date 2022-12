Portugal já prepara confronto dos oitavos com a Suíça

A seleção nacional gozou este sábado mais uma tarde de folga no Qatar. Antes disso, os jogadores menos utilizados na derrota contra a Coreia do Sul treinaram no relvado de Al Shahania.

No treino desta manhã, “faltaram” 14 no relvado de Al Shahania. No ginásio ficaram os três lesionados - Danilo, Nuno Mendes e Otávio - e ainda os 11 titulares da primeira derrota portuguesa no mundial do Qatar.

Falhado o objetivo de ser a única seleção com três vitórias na fase de grupos, resta a consolação de ter mantido o primeiro lugar do grupo, evitar o Brasil e ter um dia extra de descanso.

Portugal defronta a Suíça na terça-feira, às 19:00, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Em oito Mundiais, esta é a quarta vez de Portugal nos oitavos.