Mundial 2022: Brasil goleia Coreia do Sul de Paulo Bento e avança para os "quartos"

O Brasil goleou, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, por 4-1, no Estádio 974 (Doha), e apurou-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar. A seleção brasileira inaugurou o marcador aos 7 minutos com um golo de Vinícius Júnior. O avançado do Real Madrid aproveitou um passe rasteiro do ex-Sporting Raphinha para fazer o 1-0.

CARL RECINE

O segundo golo da partida surgiu cinco minutos depois. Aos 12’, Neymar (joga no PSG de França) converteu uma grande penalidade, que tinha sido cometida por Jung Woo-young (joga no Al Sadd do Qatar) sobre Richarlison (joga no Tottenham de Inglaterra). O avançado brasileiro voltou à competição depois de ter falhado os dois últimos jogos da fase de grupos por lesão.

FABRIZIO BENSCH

Richarlison fez depois o gosto ao pé. Aos 29 minutos, o avançado brasileiro fez o 3-0 com assistência de Thiago Silva (joga no Chelsea de Inglaterra).

FABRIZIO BENSCH

O quarto golo do Brasil foi marcado aos 36 minutos. Lucas Paquetá (joga no West Ham de Inglaterra) bateu o guardião sul-coreano com um passe picado de Vinícius Júnior.

CARL RECINE

A Coreia do Sul reduziu para 4-1 com um golo de Paik Seung-ho aos 76 minutos. O médio do Jeonbuk Motors atirou uma “bomba” de fora de área, não dando hipótese de defesa a Alisson (joga no Liverpool de Inglaterra).

FABRIZIO BENSCH

Com este resultado, a Coreia do Sul de Paulo Bento fica pelos oitavos de final e o Brasil segue para os quartos de final, que vai disputar com a Croácia, que venceu o Japão. O jogo está agendado para 9 de dezembro, sexta-feira, a partir das 15:00.

Previous KAI PFAFFENBACH KAI PFAFFENBACH Next 1 20