Mundial 2022: Croácia vence Japão nos penáltis e está nos quartos de final

A Croácia venceu, esta segunda-feira, o Japão no desempate por grandes penalidades por 3-1, após empate (1-1) no tempo regulamentar, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), e apurou-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A seleção croata tentou criar oportunidades de golo através da controlo da posse de bola, enquanto que os nipónicos apostaram no contra-ataque.

O Japão foi mais eficaz e inaugurou o marcador aos 43 minutos através de um avançado que passou pelo Marítimo em 2020. Daizen Maeda (joga no Celtic da Escócia) aproveitou um mau alívio da defesa croata, depois de um canto, e fez o 1-0.