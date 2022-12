Depois de reviravoltas épicas, Japão cai aos pés da Croácia

A Croácia venceu, esta segunda-feira, o Japão no desempate por grandes penalidades por 3-1, após empate (1-1) no tempo regulamentar, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), e apurou-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Os nipónicos inauguraram o marcador aos 43 minutos por Daizen Maeda. O golo da Croácia foi marcado por Ivan Perisic aos 55 minutos.

No desempate por grandes penalidades, os croatas venceram por 3-1.

A seleção croata chegou pela terceira vez aos quartos de final de um Mundial. Os nipónicos continuam sem conseguir ultrapassar os oitavos de final.