Os jogos dos quartos de final do Mundial de futebol no Qatar começam a disputar-se esta sexta-feira. No sábado, Portugal defronta Marrocos a partir das 15:00, com transmissão em direto na SIC e no site da SIC Notícias.

Quem vai seguir em frente no Campeonato do Mundo? Participe na votação e escolha os apurados