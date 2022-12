Neymar iguala Pelé como melhor marcador da seleção brasileira

Neymar igualou hoje o 'rei' Pelé como melhor marcador da seleção brasileira de futebol, ao aumentar a sua contagem para 77, com um golo à Croácia, no primeiro jogo dos quartos de final do Mundial2022.

Em Al Rayyan, no Estádio Education City, o jogador do Paris Saint-Germain fez história, ao marcar aos 105+1 minutos, colocando os 'canarinhos' a bater os croatas, sobre o final da primeira parte do prolongamento.

Neymar soma 77 golos em 124 jogos pela “canarinha”, enquanto Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, que se tem debatido nos últimos tempos com vários problemas de saúde, contabilizou também 77, mas em apenas 95 encontros.

Em Mundiais, o jogador de 30 anos subiu apenas ao sétimo posto entre os brasileiros, com o sétimo golo, igualando Careca e deixando para trás Bebeto e Rivelino, que somam seis. Garrincha, Romário e Zico ficaram-se nos cinco.

Pela frente, Neymar ainda tem Ronaldo (15 golos), o tricampeão mundial Pelé (12), Ademir e Jairzinho (ambos com nove) e Leónidas e Rivaldo (os dois com oito).

O Brasil perseguia o “hexa”, depois dos títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, mas foi eliminado pela Croácia, que vai defrontar nas meias-finais o vencedor do embate entre Argentina e Países Baixos, agendado para esta sexta-feira às 19:00.