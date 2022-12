A Croácia venceu, esta sexta-feira, o Brasil no desempate por grandes penalidades por 4-2, após empate (1-1) no tempo regulamentar, no Estádio Cidade da Educação (Doha), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar.

A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas seleções. No entanto, a equipa orientada por Tite foi mais perigosa com três remates enquadrados com a baliza croata, mas “esbarrou” sempre no guardião Dominik Livakovic.