Gregório Duvivier: “É pena [a Croácia] chegar tão longe a jogar um futebol tão medíocre”

O humorista brasileiro Gregório Duvivier lamentou esta quinta-feira que a Croácia tenha eliminado o Brasil com um “futebol tão medíocre”. Em entrevista à SIC Notícias, disse ainda que o golo sofrido pelo Brasil foi “absurdo”.

“É uma pena uma equipa tão boa ter sofrido um golo absurdo. A Croácia não tem o futebol do Brasil, aquele que faz brilhar os olhos. É pena que cheguem tão longe a jogar um futebol tão medíocre”, disse.

Sobre a montanha-russa de emoções que este jogo dos quartos de final do Mundial 2022 provocou, o humorista brincou com Neymar e com a grande euforia que sentiu quando o Brasil se adiantou no marcador.

“Começámos muito felizes com um golo de Neymar. Perdoámos até a sonegação de imposto, já estávamos a dizer ‘[Neymar] pode sonegar quanto você quiser’. Foi uma grande euforia, depois seguiu-se uma grande depressão com o golo da Croácia”, contou.

O ator brasileiro terminou ao dizer que a seleção brasileira merecia passar, mas que “o futebol não é sobre ser merecedor”.

A Croácia venceu, esta sexta-feira, o Brasil no desempate por grandes penalidades por 4-2, após empate (1-1) no tempo regulamentar, no Estádio Cidade da Educação (Doha), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar.